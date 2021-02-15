Дептранс Москвы: обстановка на дорогах стабилизировалась

Москва, 14 февраля. Последствия сильного снегопада на дорогах столицы практически ликвидированы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Представители ведомства сообщили, что общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме. По последним данным, на подъездах к станциям метрополитена и МЦК убрано более 50 кубометров снега.

Загруженность московских дорог на данный момент оценивается примерно в три балла. Для стабильного оказания услуг по перевозке граждан выделены дополнительные 180 единиц общественного транспорта, сообщили в столичном дептрансе.

Накануне на Москву и область обрушился сильнейший снегопад. Работа по очистке улиц продолжалась всю прошлую ночь.