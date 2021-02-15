Постояльцы горящего хостела в пижамах выбежали на улицу в центре Москвы

Москва, 14 февраля. Жильцы воспламенившегося хостела в центре столицы самостоятельно вышли из здания. Очевидцы в беседе с корреспондентом ФАН поделились подробностями инцидента.

Пожар начался после 19:30. Сотрудники и постояльцы гостиницы на первых этапах пытались справиться с огнем собственными силами. Однако вскоре пламя перекинулось на потолок, началось сильное задымление, что в итоге привело к дезориентации людей.

В этот момент, по словам жильцов, к ним пришло осознание своей беспомощности в данной ситуации. Тогда они побежали будить соседей и предупреждать о возгорании.

Многие выбежали из здания в пижаме. Одна из женщин выходила из уже объятого пламенем дома. По словам свидетелей, она была вся в копоти. Вскоре пожар удалось потушить

Происшествие зафиксировано на территории старой постройки на Мясницкой улице. Ранее сообщалось о частичном обрушении крыши и перекрытий в результате инцидента.