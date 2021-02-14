Крыша и перекрытия горящего хостела в Москве частично обрушились

Москва, 14 февраля. Гостиница в центре столицы вспыхнула поздно вечером. В результате произошло частичное обрушение крыши и перекрытий сооружения, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Несмотря на трудности, прибывшим на вызов сотрудникам экстренных служб удалось локализовать огонь. Как отметил журналист, задымленность вблизи здания быстро повышается, из-за чего может потребоваться эвакуация жильцов близрасположенных домов.

Ранее сообщалось, что пламя охватило площадь в 500 квадратных метров на территории старой постройки на Мясницкой улице. Очаг расположился внутри двора. Сведений о жертвах или пострадавших не поступало.