Около 40 человек эвакуированы из горящего хостела в Москве

Москва, 14 февраля. Хостел в центре столицы загорелся вечером 14 февраля. Огонь распространился на второй этаж. Примерная площадь возгорания — 500 квадратных метров.

Пожарноспасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия. Здание старой постройки на Мясницкой улице горит внутри двора. По данным корреспондента ФАН, задымленность района повышается. Возможно потребуется эвакуация жителей близстоящих зданий.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Красном Селе полностью сгорел частный дом. Сотрудники МЧС несколько часов боролись с огнем. По предварительной информации, в результате происшествия погиб пенсионер.