Доктор Мясников рассказал о свойствах чая и кофе

Москва, 14 февраля. Зеленый чай и кофе содержат в своем составе кофеин. Доктор Александр Мясников и чайный мастер Яна Седнина раскрыли пользу и вред популярных напитков.

В зеленом чае содержание кофеина выше, чем в других сортах. Кофе насчитывает в себе более сотни активных биологических веществ, которые оказывают благоприятное влияние на работу печени.

Однако, по словам экспертов, но следует налегать на кофе. Его суточная доза — не более четырех чашек в сутки. Он помогает при подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе. Кофе следует пить людям, которые страдают от сердечных заболеваний. Напиток обеспечивает стабильную работу желудочно-кишечного тракта, снижает риск развития онкологических заболеваний, диабета и инфаркта, рассказал Мясников.

В черном чае содержатся катехины, являющиеся сильными антиоксидантами. Зеленый чай богат флавоноидами, которые могут заменить витамины C и Е. Но, как отметила Седнина, не стоит употреблять чай холодным, так как есть риск заработать гастрит.

Ранее о полезных свой свойствах кофе рассказали американские ученые. По их словам, напиток оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.