Мороз и солнце прогнозируются в Москве с 15 февраля

Москва, 14 февраля. «Пушкинская» погода ждет москвичей на следующей неделе. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речь идет о погоде, описанной Александром Пушкиным в стихотворении «Зимнее утро». С понедельника в столичный регион придут морозы, которые будут сопровождаться солнцем.

«Уместным будет вспомнить Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче... погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит», — цитирует синоптика ТАСС.

Солнечную погоду в Москве с 15 февраля можно объяснить высоким атмосферным давлением. Осадков в ближайшие дни в столице не ожидается, пояснил Вильфанд.

Сильный снегопад обрушился на Москву накануне. Всего за несколько дней высота снежного покрова в столице достигла 58–59 сантиметров. До установки рекордного показателя сугробам не хватило двух–трех сантиметров.