Власти Москвы распорядились об установке точек питания и обогрева на МКАД

Москва, 14 февраля. Более 40 точек обогрева и питания для водителей будут установлены на МКАД в ближайшие часы, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Неблагоприятные погодные условия в столице стали поводом для такого решения. По последним данным синоптиков, в Москве прогнозируются морозы до минус 27 градусов. Бирюков подчеркнул, что пункты обогрева и горячее питание будут бесплатными.

Он порекомендовал столичным водителям воздержаться от поездок на автомобиле из-за массовой мобилизации сотрудников коммунальных служб. По его словам, в каждом округе Москвы сейчас проходят колонны спецтехники и излишнее количество автомобилей может помешать их работе.

Ранее стало известно, что снежные завалы в столице планируют устранить в течение пяти дней. На уборку снега было брошено более 13 тыс. единиц спецтехники, уточняет RT.