Таксистов в Подмосковье попросили «заморозить» цены в сильный снегопад

Москва, 13 февраля. Министерство транспорта Московской области призвало агрегаторы и службы такси не повышать стоимость поездок из-за снегопада.

Минтранс выразил надежду, что представитель данной сферы услугу не будут использовать ситуацию в корыстных целях. Сейчас движение на дорогах затруднено, из-за чего многие оставили авто и предпочли общественный транспорт, в том числе — такси.

«Считаем в такой ситуации недопустимым завышать тарифы», — подчеркнули в областном Минтрансе, информирует телеканал «360».

Движение по подмосковным дорогам сократилось на четверть из-за обильных осадков в пятницу. В режим повышенной готовности приведены все коммунальные и дорожные службы региона.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что треть месячной нормы снега выпала в Москве в пятницу. Из-за непогоды в городе были многокилометровые заторы.