Снегопад в Москве привел к новому суточному рекорду по осадкам

Москва, 13 февраля. Новый суточный рекорд по осадкам установлен в пятницу в Москве, за день выпало в среднем 13 миллиметров снега.

Причиной снегопада стали атмосферные фронты южного циклона. Москву засыпало снегом на рекордный уровень. Отмечается, что на ВДНХ выпало восемь миллиметров осадков. В ВАО Москвы прирост выпавшего снега составил десять сантиметров. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».

Снегопад в Москве будет идти и в субботу, 13 февраля. В некоторых районах города ожидается гололедица и метель. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, небольшое потепление начнется в столичном регионе только с 19 февраля. Об этом пишет RT.

Треть месячной нормы снега выпала в Москве, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, непогода в столице будет усиливаться с каждым часом, а пик ненастья придется в ночь на субботу. При этом зона видимости сократится до нескольких сотен метров.