Пробки сохраняются из-за непрекращающегося снегопада в Москве

Москва, 13 февраля. Заторы в семь баллов сохраняются в ночь на субботу в Москве, в городе продолжается снегопад. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки».

В некоторых местах на ряде участков Садового кольца и Третьего транспортного кольца наблюдаются трудности с движением транспорта. Кроме того, из-за нескольких ДТП пробки образовались на МКАДе, сообщает RT.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве выпала треть месячной нормы снега, По словам специалиста, непогода в столице будет усиливаться с каждым часом, а пик ненастья придется в ночь на субботу. При этом зона видимости сократится до нескольких сотен метров.