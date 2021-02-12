Навального привезли в суд, где рассмотрят дело о клевете в отношении ветерана

Москва, 12 февраля. Основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжится рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Навальный летом 2020 года опубликовал в Twitter пост с комментариями к видео, в котором российские граждане, среди которых был и Артеменко, выражают поддержку поправкам в Конституцию. Блогер при этом раскритиковал участников ролика, назвав их «продажными холуями».

Член Общественной палаты России Илья Ремесло в связи с этим обратился в Следственный комитет с просьбой проверить слова основателя «Фонда борьбы с коррупцией» на предмет реабилитации нацизма, сообщал ФАН. Он также осудил пост и потребовал привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.