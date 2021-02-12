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Вильфанд: Москва будет неделю убирать полуметровые сугробы

Вильфанд: Москва будет неделю убирать полуметровые сугробы

Москва, 12 февраля. Московским коммунальным службам потребуется около недели, чтобы убрать последствия мощного снегопада.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидают метели, снежные заносы и накаты. Снегопад продлится до 13–14 февраля. Сугробы, после выпадения 25-30 мм осадков, будут достигать полуметра высоты.

«Будут все условия для порывистого ветра до 15-18 м/с. Значит, будет метель, заносы на дорогах, накаты снежные. Перемещаться на автомобилях будет очень затруднительно», — подчеркнул синоптик.

Последствия погодного явления будут мешать москвичам еще около недели. Быстро убрать такой большой объем снега быстро не получится.

День всех влюбленных принесет снег и жителям Приморья. Это произойдет под воздействием фронтальных разделов на территории края. Снегопады в большинстве районов пойдут на убыль уже к концу воскресенья.

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