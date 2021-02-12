Работами по очищению улиц Москвы от снега займется специальное ведомство

Москва, 12 февраля. Главой московского оперативного штаба по координации и работе городских служб в период сильной заснеженности назначен заместитель столичного мэра Сергея Собянина Петр Бирюков.

Городские коммунальные службы уже переведены в режим особой готовности, заявил глава нового ведомства. По его словам, очисткой дорожных покрытий от снега и льда будут заниматься примерно раз в несколько часов, в зависимости от ситуации. На особо опасных участках, таких как МКАД и ТиНАО, будет организовано дежурство снегоуборочных тягачей.

Недавно в Гидрометцентре РФ объявили «желтый» уровень опасности в Москве из-за погодных условий. По словам специалистов, высокая вероятность заснеженности и обледенения дорог сохранится до вечера 12 февраля.