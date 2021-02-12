Станция московского метро «Комсомольская» получит второй выход

Москва, 12 февраля. Москвичи в скором времени получат удобный доступ к станции МЦД-2 Москва — Каланчевская. При реализации проекта будет создан второй выход со станции метро «Комсомольская».

Такое заявление сделала председатель столичного градостроительного комитета Юлиана Княжевская. Согласно плану работ, предполагается строительство проезда и обустройство тротуаров. Вместе с этим будет благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевской.

«Предлагается строительство внеуличного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное движение через улицы Маши Порываевой и Каланчевскую и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги», — уточнила Княжевская.

Недавно стало известно, что до конца года в Москве начнется строительство нового участка Сокольнической линии метро. Движение там, предположительно, будет запущено до конца 2023 года.