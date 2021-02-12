Правоохранители проверяют информацию о минировании 25 школ в Подольске

Москва, 12 февраля. Девять школ подмосковного Подольска на данный момент проверены. Информация о минировании не подтвердилась.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что проверка остальных школ на наличие заложенных взрывных устройств продолжается. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в экстренные службы 11 февраля.

Недавно в подмосковье произошел еще один аналогичный случай. В дежурную часть города Люберцы поступило сообщение о минировании 28 школ, двух лицеев и трех гимназий.