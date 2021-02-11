Три школьницы попытались покончить с собой в Москве

Москва, 11 февраля. Массовое самоубийство девочек-подростков предотвратили на Перовском шоссе в столице. Подруг нашли в квартире одной из многоэтажек благодаря бдительной соседке.

Женщина увидела в окне фигуру девочки и сообщила об этом в полицию. Прибывшие правоохранители позвонили в дверь квартиры, им открыла одна из школьниц. Она находилась в неадекватном состоянии, ее подруги были без сознания.

Девочек доставили в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н. Ф. Филатова. Выяснилось, что им 13 лет. Одну из них поместили в реанимацию. По факту попытки массового суицида ведется проверка.

Ранее ФАН сообщал о спасении троих девочек в Петербурге, которые также пытались свести счеты с жизнью. Школьницы состояли в так называемой «группе смерти».