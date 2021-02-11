Причиной гибели пятерых строителей в Подмосковье мог стать алкоголь

Москва, 11 февраля. Пятеро строителей из Марий Эл, которых нашли мертвыми в бытовке в Солнечногорске, могли погибнуть из-за отравления паленым алкоголем, сообщил источник ФАН.

Точную причину смерти мужчин установят после экспертизы. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Трупы направили в морг.

Ранее ФАН сообщал о гибели 43 человек от контрафактного алкоголя в Турции. Полиция неоднократно проводила рейды по выявлению подпольных складов по хранению контрафактного алкоголя. Некоторые из них были обнаружены на территории отелей, популярных среди туристов из России и других стран.