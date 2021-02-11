Синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве

Москва, 11 февраля. Гололедица стала причиной продления «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлится до 12.00 12 февраля. Высокая вероятность снега и обледенения сохранится с 21:00 11 февраля до 21:00 12 февраля.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщили синоптики.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее объявил дату наступления весны в Москве. Среднесуточная температура начнет сохраняться выше отметки нуля с 28 марта. Однако это не исключает, что иногда могут наблюдаться оттепели или заморозки.