Подмосковная полиция задержала двух жителей за кражу нефтепродуктов

Москва, 10 февраля. Полицейские обнаружили незаконную врезку в нефтепровод в поселке Софьино, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

После оперативных мероприятий были установлены подозреваемые в преступлении. Мужчин задержали в доме, расположенном недалеко от места преступления.

«В ходе его осмотра обнаружена резиновая емкость объемом около 50 тонн, заполненная наполовину нефтепродуктами, к которой проведен резиновый шланг с краном. Сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Подозреваемые находятся под стражей.

На днях в московскую полицию обратился безработный мужчина, который сообщил о краже 7,5 млн рублей. По его словам, деньги пропали после ухода гостей.