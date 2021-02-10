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Аудитория приложения «Моя Москва» значительно выросла после его обновления

Аудитория приложения «Моя Москва» значительно выросла после его обновления

Москва, 10 февраля. Выход обновленной версии мобильного приложения «Моя Москва» повлиял на рост его аудитории. В декабре 2020 года число пользователей увеличилось на 100 тысяч.

О цели обновления рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин. Новой версией, по его словам, стало еще удобнее пользоваться. Найти нужные сервисы и получить актуальную информацию стало проще.

Разделы приложения «Услуги», «Мои платежи» и «Новости и события» наиболее востребованы. Сервисом «Мои платежи» в январе 2021 года москвичи воспользовались более 130 тысяч раз.

Пока что новая версия доступна лишь для владельцев устройств на iOS. В ближайшее время ее смогут оценить и пользователи гаджетов на Android.

Недавно появилась информация, что приложение «Зачетная Москва» обновило магазин с подарками. О планах совершенствования приложения рассказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

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