Аудитория приложения «Моя Москва» значительно выросла после его обновления

Москва, 10 февраля. Выход обновленной версии мобильного приложения «Моя Москва» повлиял на рост его аудитории. В декабре 2020 года число пользователей увеличилось на 100 тысяч.

О цели обновления рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин. Новой версией, по его словам, стало еще удобнее пользоваться. Найти нужные сервисы и получить актуальную информацию стало проще.

Разделы приложения «Услуги», «Мои платежи» и «Новости и события» наиболее востребованы. Сервисом «Мои платежи» в январе 2021 года москвичи воспользовались более 130 тысяч раз.

Пока что новая версия доступна лишь для владельцев устройств на iOS. В ближайшее время ее смогут оценить и пользователи гаджетов на Android.

Недавно появилась информация, что приложение «Зачетная Москва» обновило магазин с подарками. О планах совершенствования приложения рассказал руководитель проекта Евгений Лебедь.