Власти Москвы займутся вопросом соединения «желтой» ветки метро в 2024 году

Москва, 9 февраля. Процесс соединения «желтой» ветки метро затруднен из-за сложного участка с историческим памятником и храмом. Еще одним «камнем преткновения» является цена работ.

Обсуждение вопроса соединения частей желтой ветки метро — Калининско-Солнцевской линии — произойдет только после 2023 года. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Известно, что работы по соединению частей «желтой» ветки проходят на большой глубине. Строителям придется проложить огромное количество инженерных коммуникаций и обойти Храм Христа Спасителя.

Загрутдинов добавил, что для таких работ необходимо много вложений, поэтому сейчас профильные ведомства занимаются расчетами необходимой суммы. К 2023 году планируется завершить строительство Большой Кольцевой линии метро и проложить основные радиусы, после чего можно заняться вопросом соединения участков.

ФАН ранее писал, что следующие в центр поезда не будут останавливаться на станции «Каширская» Замоскворецкой линии метрополитена российской столицы. Переезд закрыт до 31 августа.