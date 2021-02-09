Московские власти сообщили главную причину ДТП с пострадавшими

Москва, 9 февраля. Нарушения правил дорожного движения стали главной причиной возникновения ДТП с пострадавшими.

Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведомстве уточнили, что автовладельцы, которые стали виновниками аварий, не соблюдали скоростной режим и дистанцию.

Специалисты рассказали, что в 2020 году по таким причинам произошло более 2,5 тысячи ДТП. Жертвами инцидентов стали 140 человек. Около 1,3 тысячи аварий произошли из-за того, что водители не уступили дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении.

Свыше 900 аварий произошло по причине нарушений правил проезда пешеходных переходов. Кроме того, водители часто садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, осуществляли движение на запрещающий сигнал светофора и выезжали на встречную полосу.

ФАН прежде сообщал, что водитель Hyundai Solaris тяжело пострадал в результате крупного ДТП на Парашютной улице в Санкт-Петербурге. Мужчина влетел в припаркованный грузовик и едва не лишился головы.