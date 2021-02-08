Безработный москвич лишился 7,5 млн рублей после посиделок с двумя гостьями

Москва, 8 февраля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства похищения более 7,4 млн рублей из квартиры безработного мужчины, сообщили в пресс-службе главка МВД по столице.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Уржумская. По словам потерпевшего, две женщины вынесли крупную сумму, когда находились у него в гостях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых в настоящий момент устанавливаются.

Еще один обманутый москвич остался без денег из-за неверной жены, сбежавшей к любовнику с 1,5 млн рублей и аквариумом с рыбками, сообщал ФАН. Мужчина ждал возвращения супруги несколько месяцев, однако не выдержал и обратился к правоохранителям.