Жена сбежала к любовнику вместе с 1,5 млн рублей и аквариумом

Москва, 8 февраля. Неверная жена ушла от мужа, забрав 1,5 млн рублей и аквариум, пока супруг был в командировке. Москвич ждал возвращения возлюбленной несколько месяцев, затем обратился в полицию.

Женщина покинула своего мужа еще в ноябре прошлого года. Вернувшись из командировки, мужчина обнаружил пропажу драгоценностей, денег из сейфа, а также аквариума с рыбками. Супруг понял, что это не ограбление, так как его женщина тоже пропала, передает kp.ru.

Оказалось, что жена ушла к другому мужчине и подала на развод, совместно нажитое имущество она решила присвоить себе до судебного решения. Брошенный муж сначала ждал и верил, что супруга одумается и вернется к нему, однако терпение мужчины кончилось, и он обратился в правоохранительные органы.

Следователям предстоит установить местонахождение сбежавшей женщины. Оперативники проводят проверку и устанавливают детали любовной драмы.

Еще одно ограбление недавно произошло в Подольске. Там приезжий похитил у мужчины телефон и деньги. Злоумышленник насильно отнял у потерпевшего его имущество, сообщало издание РИАМО.