Пингвины ушли в отрыв на пенной вечеринке в Москве

Москва, 8 февраля. Сотрудники московского зоопарка устроили пенную вечеринку для пингвинов, чтобы птицы не скучали и проводили время активно и весело.

На видео, опубликованном в официальном Instagram зверинца, можно видеть, как пингвины ловят переливающиеся мыльные пузыри, стараясь лопнуть их клювами. Они взмахивают крыльями и полностью поглощены этим занятием.

По словам специалистов, мыльные пузыри используются во многих зоопарках мира. Они служат отличным развлечением и при этом не представляют никакой угрозы для обитателей.