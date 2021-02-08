Блогер Литвин врезался на спорткаре за 12,5 млн рублей в витрину автосалона

Москва, 8 февраля. YouTube-блогер Михаил Литвин разбил очередную элитную иномарку. На этот раз от его рук пострадал Porsche Taycan Turbo S за 12,5 млн рублей.

Молодой человек врезался за рулем спорткара в витрину автомобильного салона в столице РФ. Последствия инцидента он снял на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, что машина буквально снесла стеклянную стену.

На месте столкновения лежат горы осколков, однако в результате случившегося пострадала не только витрина, но и само авто. У машины поврежден бампер и капот. Вероятно, что именно на них рухнуло разбившееся стекло.

По словам Литвина, инцидент произошел по его вине, передает телеканал «360». В своем Instagram-аккаунте он заявил, что перепутал педали и нажал вместо тормоза на газ.