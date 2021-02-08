Мосгорсуд эвакуируют по неизвестным причинам

Москва, 8 февраля. Людей экстренно выводят из здания Мосгорсуда. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Эвакуация была объявлена из-за анонимного сообщения о якобы заложенном в здании суда взрывном устройстве. Все заседания были приостановлены, сотрудников и посетителей увели на безопасное расстояние, территорию оцепили правоохранители. Сейчас на месте работают кинологи и полицейские.

Незадолго до этого правоохранители проверили все образовательные учреждения Москвы и Московской области после информации об угрозе взрывов, опубликованной в одной из социальных сетей.