Школьница выпала из окна девятого этажа в Москве

Москва, 8 февраля. Девочка с множественными переломами попала в больницу после того, как выпала из окна девятого этажа.

Мать пострадавшей рассказала, что незадолго до инцидента беседовала с 11-летней дочерью об использовании интернета, в том числе о том, какие видеоролики можно смотреть в ее возрасте. Рано утром женщина услышала странный звук из комнаты ребенка, а когда вошла, увидела открытое окно. С травмами школьницу госпитализировали.

Две школьницы выпали из окна многоэтажки в подмосковных Химках, сообщало Федеральное агентство новостей. Один ребенок погиб, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.