Воробьев сообщил о снятии ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Москва, 8 февраля. Практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа, были сняты в Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Регион возвращается к обычной жизни, отметил глава региона. Однако пока все еще остались ограничения на проведение массовых мероприятий.

«Трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика», — отметил Воробьев во время совещания с зампредами правительства и главами городских округов.

Ранее Воробьев пригласил президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях, которые будут приурочены к вводу в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве. Глава ответил на предложение согласием.