Москвич выстрелил из винтовки в ногу двухлетнему сыну

Москва, 8 февраля. Двухлетнего мальчика с огнестрельным ранением ноги экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Оказалось, что пулю ребенок получил от собственного отца.

Мать ребенка в беседе с полицией объяснила, что отец сидел вместе с отпрыском в Range Rover и случайно выстрелил ему в ногу из пневматической винтовки. Врачи извлекли пулю из голеностопного сустава малыша. Проверка по данному факту продолжается.

В конце января три человека пострадали при стрельбе на Ленинградском проспекте в Москве. Потасовка началась с конфликта между мужчинами в кафе. Во время ожесточенного спора один из посетителей достал оружие и открыл огонь по оппонентам.