Москвичей предупредили о сильнейших снегопадах в конце недели

Москва, 8 февраля. Сильнейшие снегопады обрушатся на Москву в конце текущей недели, сообщили на портале «Метеоновости».

По словам синоптиков, из-за борьбы арктического антициклона и южного циклона сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. Во вторник столбики уличных термометров ночью покажут около −25 градусов, а днем — до −15 градусов.

«К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха», — говорится в сообщении.

Таким образом 9 февраля обещает быть самым холодным днем с начала зимы. Однако солнце «скрасит» морозный день. А уже в пятницу в столицу нагрянет зимнее ненастье со снегом, метелями и заносами на дорогах. За сутки в городе выпадет рекордное количество осадков.

Ранее в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Предупреждение действует с вечера 7 февраля до вечера 9 февраля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, сообщил об аномальном потеплении в азиатской части России. Например, температура воздуха выше нормы на 15-18 градусов ожидается во вторник в Якутии.