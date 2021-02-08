Загоревшийся в центре Москвы мужчина скончался в больнице

Москва, 8 февраля. Мужчина, загоревшийся на Большой Бронной улице, скончался, не приходя в сознание, передает ФАН источник в экстренных службах.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Медики диагностировали у него 75% ожогов тела, почти 60% — были глубокие ожоги. Москвича подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

На помощь мужчине пришли неравнодушные горожане и находившиеся неподалеку сотрудники полиции, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на представителей столичного главка МВД.