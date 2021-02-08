Неадекватный москвич сломал шею любовнице во время ссоры

Москва, 8 февраля. Молодой житель столицы едва не убил свою возлюбленную во время бурного выяснения отношений. Мужчина толкнул девушку — та упала на диван и сломала шею.

Пострадавшая позвонила в скорую, после чего ее доставили в больницу. При осмотре выяснилось, что у девушки закрытый перелом шейного отдела позвоночника. После оказания помощи ее отпустили домой.

Ранее ФАН сообщал о жестоком убийстве многодетной матери под Липецком. Женщину убил любовник после того, как сделал ей предложение руки и сердца. Пятеро детей осталось сиротами. Душегуб был задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.