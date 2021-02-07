Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в Москве

Москва, 7 февраля. Серьезный пожар произошел в жилом доме на западе Москвы, видео с места происшествия Федеральному агентству новостей прислали очевидцы.

Загорелась квартира на девятом этаже жилого дома на Солнцевском проспекте. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в нежилом одноэтажном доме на улице Бутовского в подмосковных Мытищах стали два человека. Трупы были найдены при разборе завалов. Обстоятельства и причины возникновения пожара выяснят дознаватели.