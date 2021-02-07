Обгорелые трупы двух человек нашли в заброшенном доме в Мытищах

Москва, 7 февраля. Жертвами пожара в нежилом одноэтажном доме на улице Бутовского в подмосковных Мытищах стали два человека. Их личности устанавливаются.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила почти 30 квадратных метров. Трупы были найдены при разборе завалов. Обстоятельства и причины возникновения пожара выяснят дознаватели. По предварительным данным, трагедию могло вызвать неосторожное обращение с огнем.

Ранее ФАН сообщал о крупном пожаре на складе лакокрасочных материалов на Варшавском шоссе в Москве. Для тушения пламени использовались вертолеты. Они сбросили на полыхающий ангар почти 200 тонн воды. В результате ЧП никто не пострадал.