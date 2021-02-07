Контролер попал под следствие после избиения безбилетников у станции МЦК

Москва, 7 февраля. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении контролера, избившего пассажиров у станции МЦК.

Инцидент произошел около станции «Ростокино» на северо-востоке Москвы. Инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин, которые пытались проехать без билета, подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Словесный конфликт между пассажирами, которые хотели пройти без билета, и контролером перерос в драку. Инспектор ударил одного из них в голову, в результате чего москвич получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Еще один человек с вывихом руки и ушибом головы также обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции задержали мужчину, избившего школьника в Москве, сообщало Федеральное агентство новостей. После нападения подросток попал в больницу с гематомами, ушибами и переломами.