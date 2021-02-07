Посетительница кафе в Подмосковье надела на лицо трусы вместо медицинской маски

Москва, 7 февраля. Жительница подмосковного Королева пришла в ресторан быстрого питания и вместо защитной маски надела на лицо женские трусы темного цвета.

Сотрудники кафе предложили ей воспользоваться бесплатной медицинской маской, однако находчивая женщина отказалась. Не ясно, продумала ли она этот план заранее или же сориентировалась на месте.

Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники не стали отказывать женщине в обслуживании и продали ей необходимый товар.

Не все готовы соблюдать масочный режим. Например, в Калининграде кондуктор устроила скандал и выставила из автобуса пассажира без маски. По словам юриста Глеба Подъяблонского, действие кондуктора вполне законны. Так, на федеральном уровне при указанном субъекте федерации есть соответствующий законодательный акт, который регламентирует нахождение в транспорте со средствами защиты в виде масок и перчаток.