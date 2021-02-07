Сервис каршеринга в Москве расширился до 25 тысяч автомобилей

Москва, 7 февраля. Постоянными пользователями каршеринга в Москве сейчас являются около миллиона человек, а автопарк за пять лет вырос с 350 автомобилей до 25 тысяч.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что уже очень сложно представить жизнь без этого сервиса, а гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина в комментарии «Российской газете» подтвердила: главный российский мегаполис находится на передовой развития каршеринга во всем мире. По ее словам, одним из факторов увеличения популярности поминутной аренды машин стала и пандемия коронавируса.

По будням москвичи чаще всего ездят в Восточный округ и Балашиху, также популярным направлением является Одинцово. По выходным же с помощью «Делимобиля» добираются до горнолыжных парков «Яхрома» и «Волен», Карелии, Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца. Общая статистика по каршеринговым операторам показывает, что люди привыкли ездить на арендованных автомобилях в аэропорты Внуково и Домодедово, отправляются за покупками в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая дача» и другие мегамоллы.

Спрос на каршеринг должен увеличиться еще больше после запуска новой транспортной платформы MaaS. Это приложение будет строить самые удобные и недорогие маршруты с учетом всех видов московского транспорта.