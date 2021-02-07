«Газель» сгорела в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

Москва, 7 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание «газели» в Алабяно-Балтийском тоннеле, заявили в главке МЧС России по городу.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Водителя грузовика в настоящий момент осматривают медики, информации о его состоянии не поступало. Весь тоннель заволокло дымом, водители, оказавшиеся на месте инцидента, пытались как можно скорее проехать опасный участок.

Полицейский автомобиль загорелся в Тверском районе столицы, сообщало Федеральное агентство новостей. Машина была припаркована в Вознесенском переулке.