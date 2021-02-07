В Москве загорелся склад на Варшавском шоссе

Москва, 7 февраля. Загорелся склад, по предварительной информации, с лакокрасочной продукцией, пожар тушат по второму рангу. Об происшествии сообщили в пресс-службе главка МЧС.

Пожар происходит в металлическом ангаре, который расположен по адресу Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

«По предварительной информации происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350—400 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Еще один пожар произошел в Москве несколькими часами ранее. В Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автомобиль «Газель». Спецслужбам удалось быстро ликвидировать огонь, который с автомобиля перекинулся на проводку. По информации Дептранса Москвы во время пожара никто не пострадал.