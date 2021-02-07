СК возбудил дело после гибели семьи от отравления газом в Подмосковье

Москва, 7 февраля. Следователи возбудили дело после смертельного отравления угарным газом в подмосковном Щелкове. Погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Криминалисты и работники газовой службы работают на месте трагедии. Специалисты осматривают квартиру и газовое оборудование, неисправность которого привела к гибели людей, передает РИАМО.

Глава семейства позвонил в скорую помощь, сообщив о плохом самочувствии домочадцев и запахе газа в квартире. Прибывшие медики обнаружили бездыханные тела троих членов семьи. Погибла супружеская пара и пятилетний сын. Старшая дочь находилась без сознания, ее госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной гибели людей стала утечка газа, сообщал ФАН.