В Москве мужчина облил возлюбленную бензином и поджег

Москва, 7 февраля. Врачи госпитализировали женщину после того, как возлюбленный жертвы облил ее бензином и поджег. Инцидент произошел в одном из домов на улице Генерала Кузнецова.

Пострадавшая получила ожоги 42% тела, ожог дыхательных путей, а также отравление продуктами горения и угарным газом. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Мужчина загорелся вместе с маленьким сыном в Москве, сообщало Федеральное агентство новостей. При этом москвич в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.