Девушка лишилась 2 млн рублей после поездки на такси в Москве

Москва, 7 февраля. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже после того, как у девушки похитили с банковского счета 2 млн рублей, взятые под ипотеку.

Инцидент произошел в Москве: жертва преступников через мобильное приложение вызвала такси к одному из баров на Новослободской, чтобы доехать до дома. Во время поездки ей стало плохо, и она вышла из салона авто, оставив в нем сумку со смартфоном, к которому была привязана банковская карта.

Позже девушка обнаружила пропажу телефона, а вместе с ним и 2 млн рублей, списанных со счета. Сотрудники полиции в настоящий момент разыскивают злоумышленников, проводится проверка.

Полицейские задержали 18-летнюю девушку, похитившую норковую шубу из «Москва Сити», сообщало Федеральное агентство новостей. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.