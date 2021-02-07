Мобильное приложение «Зачетная Москва» обновило магазин с подарками

Москва, 7 февраля. Обновленный магазин с подарками стал доступен для жителей столицы в мобильном приложении «Зачетная Москва», сообщают власти города.

Теперь горожане и гости Москвы могут приобрести там четыре вида свитшотов, два вида носков и две модели попсокетов. Получить подарки можно за счет специальных баллов, которые пользователи получают за выполнение ряда развлекательных заданий в приложении.

«Мы планируем интегрировать в приложение вкладку с перечнем вакансий для студентов, а также появится программа многоуровневого дисконта», — о планах совершенствования «Зачетной Москвы» рассказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

Всего в проекте «Зачетная Москва» приняли участие примерно 13 тыс. жителей столицы. Горожане предложили более 800 идей для улучшения мобильного сервиса в 2020 году. Информацией об этом поделился руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.