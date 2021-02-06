Жители поселка Мосрентген за два часа собрали всю необходимую помощь для погорельцев

Москва, 6 февраля. Объявление о сборе гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в поселке Мосрентген появилось в соцсетях. Всего за два часа люди принесли все необходимое, сообщил ФАН.

Читатели пабликов мгновенно откликнулись на чужую беду. Для размещенных временно в Доме культуры погорельцев отзывчивые граждане принесли еду, одноразовую посуду, комплекты постельного белья. Уже через два часа пострадавшим было собрано все необходимое, поэтому сбор помощи был приостановлен.

В результате пожара в квартире на втором этаже погибли два ребенка и один взрослый. Предположительно, хозяин жилплощади, где произошло возгорание, страдал от алкоголизма. Количество пострадавших при пожаре составило 12 человек. Согласно основной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщал ФАН.