СК возбудил дело после смерти двух детей при пожаре в Новой Москве

Москва, 6 февраля. Пожар в квартире на втором этаже дома в Новой Москве унес жизни двух детей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным правоохранителей, возгорание в доме поселка Мосрентген могло произойти из-за неисправной электропроводки. Следствие отрабатывает и другие версии инцидента.

Пока возбуждено дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Устанавливаются обстоятельства пожара, назначен комплекс экспертиз. Площадь возгорания составила 25 кв. м. Огонь перекинулся на балконы расположенных выше квартир, сообщал ФАН.

По неофициальным данным, третьей жертвой пожара стал взрослый.