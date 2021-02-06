«Аэрофлот»: самолет приземлится в Москве после выработки топлива

Москва, 6 февраля. Самолет рейса Москва — Амстердам возвращен в аэропорт вылета. Сейчас он кружит над столицей. Информацию подтвердил официальный представитель компании «Аэрофлот» Михаил Демин.

Он рассказал ФАН, что о неполадках в системе радиосвязи доложил командир борта. Ему велели вернуться в столицу. Лайнер приземлится около 17:00, как только выработает топливо. Жизни членов экипажа и пассажиров вне опасности.

Лайнер вылетел из Москвы в 14:50. Спустя 20 минут от командира был получен сигнал тревоги, после чего самолет резко изменил курс. В тот момент он пролетал над Тверской областью на высоте 8,5 км.