Эксперты заявили о сокращении населения Москвы впервые с 1992 года

Москва, 6 февраля. Численность населения столицы России за прошлый год уменьшилась почти на 42 тысячи человек.

Это сокращение оказалось одним из наиболее сильных за прошедшие годы. Соответствующую информацию о количестве жителей Москвы предоставили эксперты из Росстата.

Согласно официальным данным, на 1 января 2021 года постоянное население Москвы составило 12 млн 636 тысяч 312 человек. Это почти на 42 тысячи человек меньше, чем в 2019 году, отметили исследователи. При этом население Московской области продолжает меняться: за год оно увеличилось на 22 тысячи 463 человека.

Кроме того, в прошлом году на 14% резко увеличилось постоянное население Севастополя. Численность населения Крыма при этом уменьшилась, как и у большинства регионов страны, отметили эксперты.

Всероссийскую перепись населения вторично перенесли с апреля на сентябрь в связи с распространением коронавируса. Изначально мероприятие должно было пройти в 2020 году, но пандемия COVID-19 стала препятствием. Перепись перенесли на апрель 2021 года для предотвращения распространения новой инфекции.