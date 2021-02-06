Статистика помогла определить заболеваемость COVID-19 москвичей в марте

Москва, 6 февраля. Число заражений COVID-19 в Москве может снизиться в марте до 600 человек в день. Такое заявление сделал эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян.

Специалист сравнил уровень заболеваемости в Москве за декабрь и февраль. Так, 24 декабря прошлого года в день было зафиксировано 8,2 тысячи случаев. А 4 февраля 2021 года эта цифра снизилась до 2095 заболевших, пишет РИА Новости.

В других регионах, по словам специалиста, наблюдается такая же динамика. Появление иммунитета к коронавирусу и массовая вакцинация поспособствуют тому, что пандемия сойдет на нет.

Недавно Тавадян спрогнозировал, когда в Россию придет третья волна заболеваемости. По его словам, она наступит в середине весны, но не будет масштабной.