Скандально известный националист Дацик устроил массовую драку в Москве

Москва, 6 февраля. Пресс-конференция, посвященная боксерскому шоу «Короли ринга», омрачилась массовой дракой, в которой принял участие националист Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан».

В потасовке участвовали восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, видеоблогеры Артем Тарасов и Артем Фишер, а также боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, сообщают очевидцы драки.

Судя по ролику, который опубликовал один из посетителей мероприятия, перепалка началась с выступления Артема Фишера. Он назвал Дацика «мешком». После этого в конфликт вмешался тренер «Рыжего Тарзана» Артем Лысый и пнул блогера ногой. Всего в драке участвовали около десяти человек. Конфликт удалось разрешить благодаря сотрудникам полиции.

Вячеслав Дацик неоднократно находился под арестом. В декабре 2019 года его задержали при попытке пересечения государственной границы России и Эстонии.